Село Ташла, Оренбургская область, , 07:25 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбургской области с отравлением госпитализирован годовалый мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По факту получения отравления ребенком полиция проводит проверку. Установлено, что мальчик получил отравление лекарством. Как утверждает мать, сын остался без присмотра и съел таблетки, которые находились в открытом доступе — на столе.

Ребенок при поступлении в больницу помещен в отделение реанимации.

По итогам проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям родителей и примут процессуальное решение.