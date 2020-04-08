Сува, , 07:22 — REGNUM Тропический циклон «Гарольд» обрушился на большую часть Фиджи, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в результате стихийного бедствия остался без света крупный город Нади. В других городах наблюдается штормовой ветер и сильный ливень. Власти Фиджи не исключают, что из-за таких циклонов могут возникать торнадо.

Кроме того, в населенных пунктах Фиджи повреждены жилые дома, повалены деревья. Жителей страны призвали не покидать свои дома без необходимости. В стране уже создали 25 центров для размещения пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тропический циклон «Гарольд» побывал на островах Вануату, куда принес разрушения. Отмечалось. что из-за штормового ветра с домов сдувало крыши, рушились телекоммуникационные вышки. Пока власти Вануату еще не оценили весь объем причиненного стихийным бедствием ущерба.

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