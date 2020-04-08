Александровский район, , 07:17 — REGNUM В Оренбургской области в Александровском районе на трассе Шарлык — Новосергиевка произошла авария с участием двух большегрузов, которые следовали в составе автопоезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Водителю МАЗа потребовалась помощь спасателей. Мужчина оказался заблокирован в кабине фуры, сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью. Используя гидравлический инструмент, бойцы пожарной охраны деблокировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи. Мужчина с травмами находится в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку. По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ.