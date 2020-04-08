Нижний Новгород, 8 апреля 2020, 06:55 — REGNUM Три человека, пострадавших от взрыва в доме в Вачском районе Нижегородской области, доставлены в больницу, 8 апреля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Всего в списке пострадавших числятся семь человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в жилом доме в Вачском районе Нижегородской области произошло обрушение из-за взрыва газового баллона. Один человек погиб.
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