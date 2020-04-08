Холмск, Сахалинская область, 8 апреля 2020, 06:12 — REGNUM Легковой автомобиль сбил девушку в Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Сообщается, что инцидент произошел днем 7 апреля на улице Победы. Автомобиль сбил девушку, вышедшую на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля в районе дома № 1. В результате ДТП девушка получила травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в пригороде Оренбурга столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП водитель одной из легковушек скончался на месте происшествия, водитель и пассажир другой получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.