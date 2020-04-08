Ханты-Мансийск, , 06:08 — REGNUM На Югру надвигается ураган, который идёт с циклоном из Курганской и Тюменской областей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по ХМАО.

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Госавтоинспекция Югры с вечера 7 апреля ограничила движение автобусов и грузовых автомобилей на трассах Тюмень — Тобольск (с 776 по 953 км) и «Югра» (с 11 по 202 км) в Ханты-Мансийском, Октябрьском и Нефтеюганском районах.

ГУ МЧС по ХМАО объявило штормовое предупреждение: в автономном округе 8 апреля будет наблюдаться ураганный ветер с порывами до 27 метров в секунду.