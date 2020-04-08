Барнаул, , 05:58 — REGNUM Круг выявленных заражённых COVID-19 жителей Алтайского края вновь расширился. По сообщению оперативного штаба региона, вечером 7 апреля государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) подтвердил шесть новых случаев коронавирусной инфекции.

Пятеро оказались людьми, которые контактировали с ранее заболевшими, и один пациент заболел внебольничной пневмонией. Среди заболевших — шестилетний ребёнок.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек. Большие опасения вызывает состояние здоровья пожилого мужчины, он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как уже сообщал ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у женщины, которая прибыла из Доминиканской республики в Барнаул. Так как она летела транзитом через Москву, её не взяли на учёт, как прибывшую из-за рубежа.

Несмотря на то что в день прилёта, 20 марта, женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую, ей не сделали анализ. Её муж продолжал ходить на работу, считая себя здоровым. Позднее коронавирус выявили у людей, контактировавших с этой семейной парой. Также COVID-19 нашли у женщины, которая недавно родила ребёнка. У новорождённого коронавируса не обнаружили.

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