Тюмень, , 04:44 — REGNUM В Тюменской области ураган, нагрянувший из Курганской области, обесточил четыре населённых пункта. В аварийно-восстановительных работах на электросетевых объектах были задействованы 24 бригады в составе 54 человек и 24 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба АО «СУЭНКО».

На территории региона дождь, переходящий в снег и шквалистый ветер до 25 м/с продержится по прогнозам синоптиков в течение 8 апреля.

В Курганской области стихия бушевала всю ночь. Власти Зауралья с утра будут подсчитывать ущерб, создан штаб по ликвидации последствия урагана.

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