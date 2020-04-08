Якутск, , 04:27 — REGNUM В Якутии раскрыли разбойное нападение на магазин, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В конце февраля грабитель целенаправленно подготовился к совершению преступления, дождался конца рабочего времени магазина и момента, когда в помещении не было покупателей, в маске и перчатках ворвался в торговый зал, закрыл входную дверь на щеколду и угрожая ножом, похитил из кассы 6 тыс. рублей.

Полиции удалось установить личность грабителя — им оказался ранее судимый 43-летний местный житель.

«Мужчина признался в преступлении и пояснил, что на похищенные деньги купил продукты питания и спиртное для празднования своего дня рождения», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вынесен приговор ранее судимому 25-летнему жителю Омска, обвиняемому в серии грабежей пунктов микрозаймов и аптек.