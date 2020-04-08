Нижний Новгород, , 03:13 — REGNUM Один из оказавшихся под завалами после взрыва газового баллона в доме в селе Филинское (Нижегородская область) погиб, сообщили 8 апреля в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Несколько минут назад из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв газового баллона произошёл в двухэтажном жилом доме в селе Филинское в ночь на 8 апреля. Сигнал о происшествии поступил в спасательные службы в 23:56 мск.

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По приезду спасателей на место были спасены пятеро человек, в том числе один ребенок. Двое оставались под завалами.

По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

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