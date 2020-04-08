Нижний Новгород, , 03:09 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности» по факту взрыва газа в доме в Вачском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

«По факту обрушения перекрытий жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 23:56 по московскому времени спасатели получили информацию о взрыве баллона с газом в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. Сотрудникам МЧС РФ удалось спасти пятерых человек, включая одного ребенка, и извлечь из-под завалов еще одного человека. При этом глава администрации Филинского сельсовета сообщил, что дом не был газифицирован.

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