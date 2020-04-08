Нижний Новгород, , 03:04 — REGNUM Спасатели извлекли человека из-под завалов на месте взрыва газового баллона в доме в Нижегородской области, сообщил 8 апреля журналистам глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов.

По его словам, мужчина жив, сейчас с ним работают медики.

«Извлекли мужчину средних лет. Медики проводят с ним реанимационные мероприятия», — пояснил Герасимов.

Взрыв газового баллона произошёл в двухэтажном жилом доме в селе Филинское в ночь на 8 апреля. Информация о происшествии поступила в управления МЧС России по Нижегородской в 23:56 мск.

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