Курган, , 03:00 — REGNUM В Курганской области выпал снег практически за всю зиму. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём заявлении к населению к региону в социальных сетях.

Утром 8 апреля сперва будут расчищаться основные магистрали, затем второстепенные. Глава региона просит курганцев минимизировать передвижения на транспорте, поскольку повышен риск аварийности.

Без электричества остались 92 муниципалитета из-за обрывов проводов и налипания снега. Работают на линиях электропередач 108 ремонтных бригад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за циклона в Курганской области 6 апреля было объявлено штормовое предупреждение. За сутки 7 апреля выпало 22 мм осадков. К утру 8 апреля ожидается до 40 мм. В ночь на 8 апреля погода ухудшилась: порывы ветра стали достигать 30 м/с.

Сегодня, 8 апреля, аналогичные погодные условия прогнозируются в Тюменской области и Югре.

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