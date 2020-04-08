Нижний Новгород, , 02:46 — REGNUM В квартире жилого дома в селе Филинское (Нижегородская область) взорвался баллон с газом, сообщили 8 апреля в пресс-службе управления МЧС России по региону.

«В 23:56 мск поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в жилом доме с обрушением конструкций», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по приезду спасателей на место были спасены пятеро человек, в том числе один ребенок. Один пострадавший, по предварительной информации, остался под завалами.

В свою очередь, глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов сообщил журналистам, что двухэтажный 14-квартирный дом не был газифицирован. В доме зарегистрировано 25 человек.