Гродно, Белоруссия, , 22:29 — REGNUM Более 20 домов сгорели в результате травяного пожара в одной из деревень Гродненской области в Белоруссии. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Информация о возгорании сухой растительности поступила в МЧС около 14:00 мск 7 апреля от жительницы деревни Нарчи Щучинского района. В результате травяного пожара сгорели более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали люди. В результате возгорания никто не пострадал.

Следователями было предварительно установлено, что пал сухой травы осуществлял около 11:00 мск житель этой же деревни возле своего дома. По словам мужчины, он контролировал процесс и зашёл в дом только когда всё уже потухло. Однако односельчанин мужчины рассказал, что через некоторое время увидел пожар во дворе у мужчины и сообщил ему об этом.

В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара. Проводится опрос очевидцев, устанавливается размер материального ущерба.

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