Москва, , 20:50 — REGNUM В юго-восточной части Москвы обнаружена и изъята фугасная авиационная бомба, сообщает 7 апреля агентство РИА Новости.

Сапёры Минобороны вывезли опасную находку на утилизацию.

«На улице Южнопортовая в районе Печатники возле дома 28А, строение 15 изъята и вывезена для дальнейшей утилизации фугасная авиационная бомба ФАБ-100», — цитирует агентство представителя экстренных служб столицы.

Уточняется, что найденный боеприпас не содержал взрывчатых веществ.

Как авиабомба оказалась на территории столицы, пока не выяснено.

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