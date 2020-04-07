Кинешма, Ивановская область, , 20:31 — REGNUM Пожар в двухэтажном здании швейного цеха произошёл в Ивановской области 7 апреля. Об этом сообщили в МЧС России.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар произошёл в Кинешме, сообщение поступило около 18:35, загорелось складское помещение, в 19:12 огонь был локализован.

По данным МЧС, на момент прибытия подразделений пожар охватил 250 кв. м, локализовать горение удалось на площади в 600 кв. м. На тушении пожара работают 42 человека. Погибших или пострадавших на пожаре нет.