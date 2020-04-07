Квазулу-Натал, , 20:06 — REGNUM Арестом завершилась свадебная церемония в Квазулу-Натале в Южной Африке, сообщает ВВС.

В местную полицию поступила информация о том, что в городе проходит свадьба с участием порядка пятидесяти человек. Однако в стране из-за коронавируса запрещены все публичные собрания, и пара, собрав гостей на свадьбу, нарушила общенациональный запрет. В итоге арестованы и жених с невестой, и все 50 гостей, и проводивший церемонию священник.

Все присутствовавшие доставлены в участок, им будут предъявлены обвинения, а медовый месяц, по сообщению муниципалитета Умлатузе, молодожены проведут в строгих условиях залога.