Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество. Об этом ИА REGNUM 7 апреля сообщили в ГУ СКР по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, следователям удалось установить причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
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