Симферополь, , 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество. Об этом ИА REGNUM 7 апреля сообщили в ГУ СКР по Крыму и Севастополю.

«5 апреля в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за помощь в ускоренном получении технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям. В момент получения денег замдиректора предприятия был задержан сотрудниками ФСБ», — отметили в СК.

По данным правоохранителей, следователям удалось установить причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго».

"Фигуранты уголовного дела задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в составе группы лиц», — добавили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

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