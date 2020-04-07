Курган, , 18:18 — REGNUM На трассах Курганской области временно остановлено передвижение грузового транспорта. К вечеру 7 апреля стихия лишь усилилась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Курганской области.

В регионе бушует метель и порывы ветра достигают 30 м/с. Дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» в тюменском направлении и Р-354 Екатеринбург — Курган перекрыты для движения грузовиков и автобусов.

Сообщается, что на территориях Белозерского, Кетовского и Лебяжьевского районов 7 апреля произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков.

Движение грузового транспорта возобновится после улучшения погодных условий.

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