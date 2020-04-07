Киев, , 18:11 — REGNUM В Киеве зафиксировано серьезное превышение среднесуточных гранично допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе.

Об этом сообщает 7 апреля Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты сформировали свой доклад по итогам наблюдений с 31 марта по 6 апреля.

Как отмечает источник, в отдельных районах столицы Украины зафиксировано превышение концентрации диоксида серы в 2,1−2,7 раз, диоксида азота — в 4,9−5,6 раза, гранично допустимой концентрации формальдегида — в 3 раза.

Ученые отмечают, что метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

ИА REGNUM напоминает, что с 4 апреля бушуют лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. накануне спасатели заявили, что проблема практически решена, однако днем 7 апреля площадь лесного пожара вновь увеличилась из-за резких порывов ветра, который разнес огонь.