Курган, , 18:06 — REGNUM В Курганской области на одном из крупнейших предприятий фармацевтическом ОАО «Синтез» 7 апреля сильным порывом ветра была повреждена часть кровли и обшивка двух административных зданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с происшествием и набирающим силу ураганным ветром ОАО «Синтез» приняло решение о приостановке процесса производства и эвакуации сотрудников», — сообщает пресс-служба «Синтеза».

Отмечается, что пострадавших нет. Оборудование и инженерные коммуникации предприятия не повреждены. Предприятие возобновит работу после нормализации погодных условий. Уточняется размер ущерба, нанесённый ураганом.

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