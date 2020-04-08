Стокгольм, , 07:41 — REGNUM По состоянию на 7 апреля, согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, за сутки были зарегистрированы 114 новых случаев смерти от чрезвычайно опасной коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 7 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

По информации журналистов в настоящее время в мире насчитывается 1,32 миллиона случаев заболеваний коронавирусом, 74 000 человек умерли. Около 608 000 случаев из них находятся в Европе, там насчитывается 51 000 погибших.

По состоянию на 7 апреля в Швеции зафиксировали 7 693 подтвержденных случая, из которых 490 были зарегистрированы в последний день, что является резким увеличением по сравнению с 6 апреля, когда было зарегистрировано 376 случаев. За последний день было зафиксировано 114 новых смертей, в результате чего в Швеции умерло в общей сложности 591 человек, что больше, чем день назад, когда насчитывалось 477 погибших. В то же самое время медики неустанно продолжают обращаться ко всем гражданам и бизнесам с призывом проявить социальную ответственность и солидарность.

«Компании несут большую ответственность за то, чтобы не было переполненных ресторанов, баров, кафе и тому подобного. Эти правила также применяются к сидениям на открытом воздухе, которые, кажется, не все воспринимают», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.