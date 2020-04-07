Киев, , 17:51 — REGNUM Площадь возгорания в районе Чернобыльской АЭС (Киевская область Украины) днем 7 апреля увеличилась из-за порыва ветра.

Об этом сообщает отделение ГСЧС (государственная служба по чрезвычайным ситуациям) по Киевской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Еще утром 7 апреля спасатели сообщали, что остается два очага возгорания травы, размером примерно 5 и 15 га. Однако позже из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 35 га.

«К месту пожара были направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личного состава с территории Житомирской области. Пожарными самолетами (Ан-32П) осуществлено 9 сбросов — 72 тонны воды», — проинформировало ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался еще 4 апреля, на площади 20 га в Котовском лесничестве. Силовики заявили, что виновником пожара является 27-летний житель одного из сел Киевской области. Задержанный заявил, что «ради забавы» он в трех местах поджег мусор и траву, после чего огонь ветром перекинуло дальше и ситуация стала неуправляемой.