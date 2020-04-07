Лаишевский район, Татария, , 18:45 — REGNUM В Татарии уголовное дело на бывшего директора школы-интерната Лаишевского района направлено в суд. Злоумышленница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Было установлено, что в 2017 году женщина фиктивно трудоустраивала в учебное заведение людей на разные должности и получала их зарплату, всего более 200 тыс. рублей.

Кроме этого, она не выполняла обязанности за установленную себе учебную нагрузку, но 88 тыс. рублей получила. По указанию бывшего директора заключались договора на поставку хозяйственных и канцтоваров, металлического забора для школы, подарков для детей, запчастей для автомобиля. При перечислении денежных средств на расчетный счет интерната, подсудимая незаконно присвоила наличные. Ей удалось завладеть суммой в 600 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы МЧС Татарии задержали по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей. Вместе с ним задержаны директор и замдиректора одной из казанских фирм.

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