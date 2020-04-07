Йошкар-Ола, , 17:37 — REGNUM В Марий Эл предъявлено обвинение 48-летнему местному жителю по п. п «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, 31 марта мужчина в городе Волжск совершил убийство 31-летней женщины, а также 14-летнего мальчика и 11-летней девочки. Все они являлись родственниками его бывшей жены. Уточняется, что в их отношении обвиняемый испытывал длительную неприязнь.

В управлении отметили, что в кратчайшие сроки установить личность причастного к убийствам и задержать его удалось благодаря грамотным действиям правоохранителей. В настоящее время проводятся действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в одной из квартир на улице Щорса в Красноярске были обнаружены тела 47-летней хозяйки, её девятилетней дочери и 77-летнего отца с ножевыми ранениями. Было допрошено более 100 свидетелей, проведены различные экспертизы. В результате 3 апреля был задержан 32-летний сосед убитой семьи. В ходе допроса он дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он поддерживал с соседями нормальные отношения.