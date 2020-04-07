Минск, 7 апреля 2020, 17:33 — REGNUM По данным минздрава Белоруссии, по состоянию на 7 апреля число инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 861 за всё время наблюдений. Накануне, 6 апреля министерство отчиталось о ровно 700 инфицированных.
По состоянию на сегодня, 7 апреля, в Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 794 человека (6 апреля их было 634), выздоровели 54 (53 по состоянию на вчера) человека, а среди умерших по-прежнему числятся 13 человек.
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Напомним, белорусская общественность потребовала от Александра Лукашенко не скрывать реальное положение дел с распространением COVID-19 и пожаловалась на политику властей во Всемирную организацию здравоохранения. Лукашенко считает, что эпидемии в республике нет, а есть «коронапсихоз».
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