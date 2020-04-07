Тюмень, , 17:21 — REGNUM В Тюменской области 7 апреля в связи с надвигающимся ураганом со скоростью ветра 27 м/с с 19:00 по местному времени (17:00 мск) ограничено движение по федеральным автодорогам Тюмень-Омск и Курган-Тюмень для грузового и пассажирского автотранспорта. Об этом сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

«Ограничения продлятся до устранения подрядными организациями зимней скользкости и улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы тюменской госавтоинспекции.

ГИБДД призывает водителей отнестись с ответственностью к введённым ограничениям, а также выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий.

Отметим, что ураган направляется из Курганской области. Стихия обесточила в Зауралье более семидесяти населённых пунктов, снесла крыши нескольких домов и нанесла иные разрушения.

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