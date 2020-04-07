Краснодар, , 17:20 — REGNUM Подозреваемого в попытке сбыта пропусков для движения транспорта на период карантина задержали в Краснодарском крае, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

31-летний житель края через соцсети пытался за семь тысяч рублей продать пропуск, предоставляющий право на передвижение на транспортном средстве по территории Краснодарского края во время проведения ограничительных мероприятий (карантина).

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 12 апреля на территории Краснодарского края из-за коронавируса введён карантин. В частности, движение автотранспорта разрешено только при наличии специального пропуска.