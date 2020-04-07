Воронеж, , 17:10 — REGNUM 2 тыс. 570 пожаров зарегистрировано в Воронежской области с 1 марта, в том числе 1 тыс. 434 случая — это возгорания травы. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По сравнению с 2019 годом количество ландшафтных пожаров в регионе выросло более чем в четыре раза. Каждый день спасатели регистрируют от 150 до 200 случаев возгорания травы.

Так, 6 апреля, произошёл крупный пожар на улице Зеленко в Воронеже: выгорел камыш и сухая трава на общей площади более трёх гектаров. Только благодаря усилиям спасателей огонь не добрался до домов.