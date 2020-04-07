Тюмень, , 17:01 — REGNUM Из Курганской области в Тюменскую направляется ураганный ветер, скорость которого прогнозируется до 27 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В Зауралье ураган обесточил уже более семи десятка населённых пунктов, срывает крыши и переворачивает остановочные комплексы. К вечеру он переметнётся в соседнюю Тюменскую область.

«Во второй половине дня 7 апреля и в течение суток 8 апреля ожидаются опасные явления — местами очень сильные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, порывы очень сильного ветра до 27 м/с», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели советуют не садиться за руль автомобилистам без экстренной необходимости, не прятаться от урагана за остановками и недостроенными зданиями. Постараться оставаться дома с детьми, за которыми обязателен присмотр.