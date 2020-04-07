Тюмень, 7 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Из Курганской области в Тюменскую направляется ураганный ветер, скорость которого прогнозируется до 27 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
В Зауралье ураган обесточил уже более семи десятка населённых пунктов, срывает крыши и переворачивает остановочные комплексы. К вечеру он переметнётся в соседнюю Тюменскую область.
Спасатели советуют не садиться за руль автомобилистам без экстренной необходимости, не прятаться от урагана за остановками и недостроенными зданиями. Постараться оставаться дома с детьми, за которыми обязателен присмотр.