Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Петербургские спасатели помогают областным коллегам бороться с природными возгораниями в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании близ поселка Райкузи Ломоносовского района в дежурную часть МЧС поступило во вторник, около 15:08 мск. Горит трава на площади 300 кв. м.

На тушение были направлены пожарно-спасательное подразделение из Санкт-Петербурга, с также пожарный расчет Ленинградской области.

Практически одновременно с этим, в 15:18, жители другого посёлка Новоселье также сообщили о горящем сухостое. Там площадь возгорания составляет также 300 кв. м. В Новоселье направлены два пожарно-спасательных подразделения из Санкт-Петербурга.

«Тушение огня продолжается. В настоящий момент угрозы жилым домам нет», — отмечают в МЧС.

Напомним, посещение городских и областных лесов в Петербурге и Ленобласти запрещено постановлениями губернаторов обоих регионов.