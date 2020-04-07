Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM До 24 увеличилось количество населённых пунктов на территории Свердловской области, оставшихся из-за паводка без транспортного сообщения, информирует 7 апреля региональное управление МЧС.

В частности, на территории области паводком подтоплено семь мостов, два моста разобраны в Верхотурском и в Талицком округах на период половодья.

По информации ГУМЧС, около 2,5 тыс. человек в 24 населённых пунктах остаются без автомобильного сообщения, однако подтоплений жилых домов не наблюдается.

В отрезанных паводком населённых пунктах имеются запасы продуктов и медикаментов, телефонная связь с ними не нарушена.

Паромные и лодочные переправы планируется организовать после окончания ледохода.

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