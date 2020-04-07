Уфа, , 16:24 — REGNUM Территорию Республиканской клинической больницы имени Куватова и прилегающие к ней улицы продезинфицируют в Уфе. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, обработка помещений больницы и прилегающих к ней улиц начнется 7 апреля после 22:00 с использованием средства «Этоксамин» для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Специалисты продезинфицируют улицы Кирова, Кустарную, Революционную, Мингажева и Достоевского.

Отмечается, что работы будут проходить по согласованию с Роспотребнадзором по Башкирии.

Сообщается, что дезинфицирующее средство «Этоксамин» сертифицировано, лицензировано и не опасно для людей.

Сотрудники администрации города просят жильцов первых и вторых этажей домов, расположенных на этих улицах, закрыть окна, чтобы в квартиру не проникли посторонние запахи. Обработку выполнят сотрудники предприятия, которое имеет допуск и лицензию на проведение таких работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля стало известно, что она была носителем вируса SARS-CoV-2.

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