Асбест, Свердловская область, 7 апреля 2020, 16:19 — REGNUM В Асбесте установлено местная жительница, распространявшая в интернете недостоверную информацию о коронавирусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Личность гражданки установлена в ходе совместной операции сотрудников полиции и оперативников регионального управления ФСБ. Выяснилось, что женщина распространяла информацию о том, что один из жителей Свердловской области якобы заражен коронавирусом, хотя на самом деле мужчина абсолютно здоров.
Отметим, что материалы переданы в суд, а женщине грозит штраф до 100 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное правонарушение было ранее зарегистрировано в Краснотурьинске. Там установлен ранее судимый местный житель, который распространял недостоверную информацию о коронавирусе.