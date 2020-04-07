Асбест, Свердловская область, , 16:19 — REGNUM В Асбесте установлено местная жительница, распространявшая в интернете недостоверную информацию о коронавирусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Личность гражданки установлена в ходе совместной операции сотрудников полиции и оперативников регионального управления ФСБ. Выяснилось, что женщина распространяла информацию о том, что один из жителей Свердловской области якобы заражен коронавирусом, хотя на самом деле мужчина абсолютно здоров.

«Дама не ожидала, что так быстро на ее след выйдут стражи порядка. Мотивы ее поступка выясняются. Создательницу фейка привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ — злоупотребление свободой массовой информации», — уточнил полковник Горелых.

Отметим, что материалы переданы в суд, а женщине грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное правонарушение было ранее зарегистрировано в Краснотурьинске. Там установлен ранее судимый местный житель, который распространял недостоверную информацию о коронавирусе.