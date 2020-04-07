Ивдель, Свердловская область, , 16:06 — REGNUM В Свердловской области на 22 тыс. рублей оштрафован владелец кафе «Транзит» в Ивделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также надзорные органы взяли на контроль устранение нарушений трудового законодательства, которые установлены в учреждении общественного питания.

Нарушения установлены в ходе прокурорской проверки, которая была инициирована по заявлению бывшего сотрудника кафе. Выяснилось, что в учреждении общепита ряд сотрудников работают нелегально — без заключения трудового договора. Более того, работники кафе принимались на работу без санитарной книжки и не проходили периодические медицинские осмотры.