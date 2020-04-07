Кызыл, , 15:07 — REGNUM В столице Тувы Кызыле произошёл пожар, который едва не привёл к трагедии. Как передали ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по республике, сообщение о возгорании поступило днём 7 апреля.

К моменту прибытия пожарных, горели жилой дом и гараж. Один из спасателей проник в дом через окно для разведки, и обнаружил внутри девушку с младенцем. Они были немедленно эвакуированы также через окно. Тем временем, пожарные локализовали возгорание, и полностью его ликвидировали через три часа.

В результате пожара был уничтожен потолок дома на площади 200 квадратных метров. Пострадали также стены дома на двух этажах, мебель, потолок со стенами гаража, а также стоявший во дворе автомобиль.

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