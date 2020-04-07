Курган, , 14:48 — REGNUM В Кургане перед судом предстанут участники организованной группы, которые обвиняются в 46 преступлениях, включая сбыт наркотиков, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего и похищение человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что на протяжении 2019 года трое обвиняемых сбывали в городе Кургане наркотики с использованием интернета через тайные закладки.

Кроме того, вечером 6 октября 2019 года возле одного из торговых центров Кургана обвиняемая с двумя знакомыми напали на 18-летнего потерпевшего, чтобы выбить у него долг. Не получив деньги, на глазах у массы свидетелей, они затолкали юношу в автомобиль, вывезли из города и избили.

После задержания в связи с совершением похищения человека, в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В скором времени уголовное дело суд рассмотрит по существу.