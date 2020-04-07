Улан-Удэ, , 14:37 — REGNUM С начала года в столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители пресекли деятельность семи подпольных игорных заведения. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В результате из незаконного оборота изъято почти полторы сотни единицы игрового оборудования, в числе которых игровые автоматы, покерные столы и так далее. Возбуждено восемь уголовных дел, из которых два направлены в суд.

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