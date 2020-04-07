Ижевск, , 14:14 — REGNUM Сотрудникам ДПС в Удмуртии удалось остановить автомобиль нарушителя только после применения табельного оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Так, накануне ночью в сели Сюмси был замечен автомобиль Toyota, водитель которого нарушал правила дорожного движения. На патрульной машине включили проблесковые маячки и в громкоговоритель попросили водителя остановиться, однако нарушитель продолжал двигаться на большой скорости, выезжая на полосу встречного движения.

В какой-то момент автомобиль нарушителя резко развернулся, повредив переднюю часть патрульной машины. Сотрудники ДПС в соответствии со ст.23 ФЗ РФ «О полиции» приняли решение о применении табельного оружия для остановки нарушителя.

«Инспектор ДПС капитан полиции Анна Скобелева произвела два предупредительных выстрела в воздух, а затем — несколько выстрелов по задним колесам автомобиля с целью их повреждения», — подчеркнули в ведомстве. Из остановившегося авто выбежал нарушить, который был сразу же задержан. От медицинского освидетельствования 32-летний мужчина отказался.

В отношении нарушителя составлены протоколы по четырём статьям КоАП РФ. Кроме того, задержанный нарушил предписания указа главы республики о режиме повышенной готовности находившись в общественном месте. Еще один протокол был составлен по ст. 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные в Удмуртии в связи с нарушением режима самоизоляции были выписаны 249 протоколов. Граждане не приняли меры к самоизоляции и, не имея оснований, предусмотренных распоряжением, находились в общественных местах, отмечали в МВД.