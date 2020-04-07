Курган, , 14:03 — REGNUM В Курганской области из-за урагана 7 апреля произошли порывы электропроводов. Отключения зафиксированы в 65 населенных пунктах Зауралья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Без света остались 8 226 человек. В Кетовском районе без электричества находятся 240 домов, в Половинском районе — 1 973 дома, в Юргамышском районе — 332 дома, в Альменевском районе — 261 дом, в Белозерском районе — 875 домов. В Сафакулевском районе повреждена линия 110 киловольт.

Электроснабжение восстанавливает 91 бригада СУЭНКО. Ремонт осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение с прогнозом скорости ветра 25 метров в секунду.

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