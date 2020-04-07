Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Правоохранители считают, что преступление было совершено 18 ноября 2019 года, когда фигурант уголовного дела находился в отпуске и приехал к своему знакомому в общежитие в Чебоксарах. Согласно материалам уголовного дела, там они познакомились с проживающей по соседству 49-летней женщиной, которая согласилась убраться у них за плату.

«Мужчины в качестве благодарности пригласили её за стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего женщина попрощалась и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошёл за ней, вошел в её комнату, где толкнул в грудь и повалил на кровать», — говорят правоохранители, отметив, что женщина была изнасилована.

Дело расследовано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

В ведомстве отмечают, что обвиняемый был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Отметим, что в марте 2020 года в Чувашии по подозрению в покушении на изнасилование возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего безработного жителя Урмарского района. Следствие полагает, что злоумышленник, находясь в гостях у своей бывшей сожительницы, после совместного распития спиртных напитков попытался изнасиловать её 65-летнюю мать. Подозреваемый арестован, расследование уголовного дела продолжается.