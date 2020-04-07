Катайск, Курганская область, , 13:52 — REGNUM В Курганской области под предлогом выплаты компенсации пенсионерам в период самоизоляции мошенники похитили с банковского счёта пожилого жителя Катайского района более 5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По словам потерпевшего, в социальной сети ему пришло со страницы знакомой женщины сообщение, что всем людям пенсионного возраста в период пандемии полагается выплата. Для перечисления денежных средств злоумышленник запросил у мужчины реквизиты его банковской карты и пароль. Но вместо пополнения счёта, произошло списание денег.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.