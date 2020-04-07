Чебоксары, , 13:45 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии в пруду утонул восьмилетний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла в одной из деревень днём 4 апреля 2020 года. По предварительным данным, двое детей вышли погулять и пришли на деревенский пруд.

«Восьмилетний мальчик вышел на лёд пруда, который под ним провалился. Ребёнок начал тонуть. Его попытался спасти семилетний друг, но сам провалился в воду», — говорят в следственном управлении.

Младшему из детей удалось самостоятельно выбраться на берег и позвать взрослых. Но к тому моменту было поздно: ребёнок утонул.

Правоохранители и спасатели призывают взрослых внимательно следить за детьми во время вынужденных каникул, в том числе обучать правилам пожарной безопасности и запрете игр на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре трёх человек, в том числе двух детей. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала игра детей с огнём.

Подробнее: В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре