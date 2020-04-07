Москва, , 13:34 — REGNUM Московский городской суд продлил до 13 мая срок домашнего ареста в отношении директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера фонда Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Абгарян, Владимиров и Зюзин являются фигурантами громкого дела компании Baring Vostok.

Они обвиняются в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции на постсоветском пространстве.

По версии следствия, во время покупки банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро» цены на акции были завышены, что привело к убыткам банка.