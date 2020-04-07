Москва, , 13:32 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемых в краже 25 млн рублей с банковских карт, сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По версии правоохранительных органов, злоумышленники звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков. После сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Чтобы его остановить, нужно немедленно перевести денежные средства на резервный счет. Потерпевшие осуществляли данное действие, и деньги с их счетов пропадали.

В ходе обыска квартир подозреваемых были изъяты банковские карты, денежные средства на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).