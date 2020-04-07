Багдад, , 13:37 — REGNUM Вооруженные силы Ирака приступили к спецоперации против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 6 апреля сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, боевые действия против террористов пройдут в трех районах на севере Багдада — Хазра, Хазна, Салман.

Напомним, несмотря на заявления правительства Ирака о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы продолжают совершать нападения на военных и мирных граждан.

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