Ижевск, , 13:30 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») после заявления 37-летней жительницы Сарапульского района о хищении средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, женщина рассказала, что в конце февраля заказала на одном из сайтов амулет. Продавец предложила ей погадать по фото. После того, как женщина направила фотографию мошенникам, ей позвонили и сказали, что не только на нее, но и на всю семью наложена порча. Для снятия порчи женщине предложили продать все ценные вещи и драгоценности, а вырученные деньги выслать гадалке. После этого, мошенники сообщили, что порча не снимается, и нужно перечислить дополнительные средства.

В течение месяца потерпевшая в общей сложности перевела мошенникам 1,377 млн рублей, при этом средства частично были взяты в кредит, какая-то часть — взаймы у знакомых, часть денег были выручены при залоге квартиры. В какой-то момент телефон целительницы-мошенницы оказался заблокированным, и женщина обатилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии возбудили уголовное дело на «народную целительницу», которую обвиняют в мошенничестве. Через WhatsApp она распространила объявление о том, что является народным целителем и экстрасенсом. Она обещала избавить от многих заболеваний и на тонком энергетическом уровне помочь освободить страждущих от личных проблем путём привлечения денег, обрядов очищения.