Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 13:03 — REGNUM В поселке Новоорск Оренбургской области в ожоговый центр доставлен ребёнок 2018 года рождения, который получил травмы в результате взрыва зарядного устройства, сообщает ГУ МЧС по региону.

Несчастный случай произошел 6 апреля в частном доме на территории Новоорска. За взрывом аккумуляторной батареи гироскутера последовал пожар. Зарядное устройство находилось в спальне, где спал маленький ребенок. С ожогами он доставлен в больницу.

Огонь уничтожил вещи и отделку стен на площади четыре квадратных метра в спальной комнате.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с начала 2020 года жертвами пожаров в регионе стали двое детей, еще пять детей получили травмы.