Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении четырёх граждан, обвиняемых в причинении тяжкого вреда и смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч.ч. 1,2 ст. 118 УК РФ), а также в нарушении правил при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

На скамью подсудимых попали руководители строительных фирм, осуществлявших в 2016 году ремонт кровли в цехе на Заводе им. Калинина (ЗиК), а также инженер предприятия, не осуществивший должный контроль над процессом проведения работ.

По версии следствия, во время работ по ремонту кровли, она была перегружена в два раза строительными материалами, что привело к обрушению конструкций и гибели людей.

«Приговором Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга подсудимым, в зависимости от роли каждого, по ст.ст. 109, 216 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет условно, при этом трое из осуждённых, в части совершения преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, что трагедия произошла 9 ноября 2016 года. В тот день на ЗиКе обрушилась кровля одного из цехов на площади свыше 3,3 квадратных метров. В результате обрушения на месте погибли четыре человека, а ещё 16 получили травмы (трое получили тяжкий вред здоровью).

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